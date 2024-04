Campos Neto diz que BC ‘fará o que for necessário’ para ancorar inflação

O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Netos, reforçou o compromisso firme da autoridade monetária em combater a inflação. Com a promessa de fazer “o que for necessário para ancorar a inflação”, Campos Neto destacou a inflação como a maior ameaça atual à estabilidade econômica global.

Campos Neto afirmou que, apesar de muitas das incertezas presentes no cenário econômico mundial serem resultado de dinâmicas globais, o Brasil enfrenta seus próprios desafios fiscais internos. Esses desafios ganharam contornos mais nítidos com a recente revisão das metas fiscais para 2025, onde o governo alterou a expectativa de um superávit primário de 0,5% para um cenário de déficit zero.

O presidente do BC também trouxe à tona dados que mostram uma tendência de desinflação nos preços ao consumidor no Brasil, embora tenha expressado preocupação com a desancoragem das expectativas de inflação de longo prazo. Notadamente, a inflação de serviços, que continua resistente, aponta para uma maior resiliência em segmentos diretamente associados ao mercado de trabalho. Esta situação evidencia uma desconexão nas expectativas que são cruciais para a convergência das metas inflacionárias.

Além disso, Campos Neto comentou sobre as recentes turbulências no mercado financeiro, observando uma significativa reprecificação de ativos, particularmente nos mercados emergentes em reposta às alterações nas expectativas de política monetária dos Estados Unidos, onde anteriormente se antecipava uma redução dos juros, e que se torna agora menos provável.