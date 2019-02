CÂMBIO-Dólar cai mais de 1% com intervenção do BC

SÃO PAULO, 25 Mai (Reuters) – O dólar descolava mais uma vez dos mercados internacionais e recuava mais de 1 por cento ante o real, após o Banco Central intervir no mercado de câmbio logo no início da sessão desta sexta-feira, num movimento atípico até então.

Às 11h39 (horário de Brasília), a moeda norte-americanarecuava 1,43 por cento, para 2,0002 real. Em relação a uma cesta de divisas, o dólar tinha ligeira baixa de 0,03 por cento.

A autoridade monetária anunciou um leilão de swap tradicional -operação que equivale a uma venda de dólares no mercado futuro- quando a moeda rondava a estabilidade, em linha com os mercados cambiais no exterior. Até então, o BC vinha realizando leilões do mesmo tipo somente quando o mercado mostrava distorções por causa de movimentos especulativos.

Na operação, foram vendidos 14 mil contratos entre 40 mil ofertados entre dois vencimentos: e de julho e 1º de agosto.

“O BC está querendo manter uma certa regularidade por meio dessas intervenções, para evitar que o dólar volte para 2,10 reais”, disse o estrategista-chefe do WestLB, Luciano Rostagno.

Segundo o gerente de câmbio da Fair Corretora, Mario Battistel, ainda é cedo para dizer que tal atuação do BC configura uma defesa de patamar, porque foi a primeira atuação do BC nesse estilo. “Vamos ter que esperar para ver se o BC vai querer segurar o câmbio perto de 2 reais”, emerdou.

Para Battistel, o BC pode estar preocupado que uma piora no sentimento nas praças internacionais se dirija para o mercado de câmbio brasileiro.

“Pode ter tido uma preocupação do BC de que riscos da Europa se dirigissem para o nosso mercado. Então ele fez o leilão mais cedo para evitar uma possível ‘estilingada’ do dólar e para não ter que apagar incêndio mais tarde”, disse o Battistel.

Os investidores seguiam cautelosos diante de temores sobre uma possível saída da Grécia da zona do euro. O vice-primeiro-ministro belga, Didier Reynders, afirmou nesta sexta-feira que seria um “grave erro profissional” se os bancos centrais dos países europeus e companhias do continente não estivessem se preparando para uma saída da Grécia do bloco monetário.

Diante desses temores, Rostagno, do WestLB, acredita que o dólar deverá se manter próximo de 2 reais durante as próximas sessões.(Reportagem de Natália Cacioli; Edição de Patrícia Duarte)