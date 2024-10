Calendário do Bolsa Família: Pagamentos de outubro começam amanhã, 18

A Caixa Econômica Federal, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), divulgou o calendário de pagamento do Bolsa Família em outubro de 2024. O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do país. No mês de setembro, o Programa Bolsa Família realizou o pagamento de benefícios para cerca de 20,7 milhões de famílias no Brasil.

Qual o calendário de pagamento do Bolsa Família em outubro?

O dia do pagamento de cada pessoa é definido a partir do último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Somente a partir desse dia é que a pessoa poderá sacar o benefício, antes disso ele não estará disponível.

Dia 18 – Nº 1

Dia 21 – Nº 2

Dia 22 – Nº 3

Dia 23 – Nº 4

Continua após a publicidade

Dia 24 – Nº 5

Dia 25 – Nº 6

Dia 28 – Nº 7

Dia 29 – Nº 8

Dia 30 – Nº 9

Continua após a publicidade

Dia 31 – Nº 0

Como receber o valor do Bolsa Família?

A principal regra do programa é de que cada pessoa da família tenha uma renda inferior a R$ 218 por mês, ou seja, se uma pessoa da família recebe o salário mínimo (R$ 1.412) e sete pessoas compõem a família, a renda de cada um é de R$ 201,71 e essa família estaria apta a participar do programa.

A inscrição é feita em um posto de cadastramento ou atendimento da assistência social no município da pessoa que deseja se cadastrar. A inscrição da família não significa que ela terá entrada imediata no programa, já que o programa identifica, de forma automatizada, as famílias que serão incluídas e começarão a receber o benefício.

Caso a família esteja entre as selecionadas, ela passa a contar com a ajuda do programa. O valor será de acordo com o tipo de benefício para o perfil de cada família. Um cartão é emitido para o responsável pela família poder sacar, todo mês, seu benefício.

Qual o valor do Bolsa Família?

– Todas as famílias recebem, no mínimo, R$ 600;

Continua após a publicidade

– Todas as crianças da família com idade entre 0 e 6 anos recebem um adicional de R$ 150;

– Todas as gestantes, crianças e adolescentes até 18 anos recebem um adicional de R$ 50;

Quais são os benefícios do Bolsa Família?

– Benefício de Renda de Cidadania: pago para todos os integrantes da família, no valor de R$ 142 por pessoa;

– Benefício Complementar: pago às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, caso o Benefício de Renda de Cidadania não seja o suficiente para alcançar o valor mínimo de R$600 por família. O complemento é calculado para garantir que nenhuma família receba menos que o valor de R$ 600;

– Benefício Primeira Infância: no valor de R$ 150 por criança com idade entre 0 e 6 anos;

Continua após a publicidade

– Benefício Variável Familiar: pago às famílias que tenham em sua composição gestantes e/ou crianças, com idade entre 7

e 12 anos incompletos e/ou adolescentes, com idade entre 12 e 18 anos incompletos, no valor de R$ 50 por pessoa que atenda estes critérios.

Como sacar o dinheiro do Bolsa Família:

A família pode sacar o benefício do Bolsa Família nos seguintes canais de pagamentos:

– Agências da Caixa, postos de atendimento bancários ou postos avançados de atendimento;

– Unidades lotéricas;

– Correspondentes Caixa aqui;

Continua após a publicidade

– Terminais de autoatendimento;

– Unidades itinerantes.