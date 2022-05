Caixa-preta de avião chinês indica comando intencional para mergulho fatal

O Boeing 737-800 estava viajando em alta altitude quando de repente caiu em uma posição quase vertical, chocando-se contra uma montanha em grande velocidade. Segundo dados do voo monitorado pelo site Flightradar24, o Boeing 737-800 cortou o ar a 966 quilômetros por hora, próximo a velocidade do som.

Fontes familiarizadas com o assunto ouvidas pelo “WSJ” disseram que a aeronave estava em alta altitude quandocaiu em uma espiral e colidiu com o lado de uma montanha. As informações trazidas da caixa preta recuperada ugerem que alguém no cockpit inseriu dados que fizeram o avião mergulhar. “O avião fez o que foi mandado por alguém na cabine”, disse a pessoa familiarizada com a análise da caixa preta pelas autoridades americanas. O relatório preliminar da investigação chinesa sobre a queda, divulgado em abril, aponta que os pilotos deixaram de responder aos controladores de voo logo após a primeira perda de altitude. O documento também não apontou falhas no Boeing 737-800.

Após a divulgação dos dados da caixa preta, o rumo da investigação deve mudar. Além da hipótese de falha mecânica da aeronave, o foco vai para os pilotos, segundo a fonte ouvida pelo jornal americano. Também não é descartada a hipótese de algum passageiro ter invadido a cabine e o derrubado deliberadamente. O avião, com 132 pessoas a bordo, caiu perto da cidade de Wuzhou, na região de Guangxi, no sul da China . A aeronave fazia a rota entre as cidades de Kunming para Guangzhou. Todos os passageiros e tripulantes morreram.