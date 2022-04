Caixa libera consulta do saque extra do FGTS de até R$ 1.000

A Caixa Econômica Federal liberou nesta sexta-feira, 8, a consulta a nova rodada do saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A partir do dia 20 de abril, o governo libera até 1.000 reais das contas ativas e inativas de trabalhadores com carteira assinada. O objetivo é dar um impulso para o consumo e coloca dinheiro na mão da população durante o ano que o presidente Jair Bolsonaro disputa a reeleição. A estimativa do governo é que 30 bilhões de reais sejam creditados a 42 milhões de pessoas entre abril e junho.

Segundo o banco estatal, a consulta pode ser feita pelo aplicativo do FGTS pelo celular (Android e iOS), que conta com uma nova versão. Lá, é possível consultar a data prevista e o valor que será creditado. De acordo com a Caixa, também é possível realizar a inclusão de informações cadastrais para criação de Conta Poupança Social Digital, onde o dinheiro será depositado. Quem não desejar mexer no dinheiro do FGTS pode utilizar o app para declinar o recebimento dos 1.000 reais e manter o dinheiro em sua conta vinculada. Também é possível fazer a consulta pelo site da Caixa. Lá, entretanto, o trabalhador consegue ver se tem direito ao saque e a data de crédito. Os recursos ficam disponíveis para movimentação até 15 de dezembro e, depois disso, retornam para o FGTS.

Como funciona

O valor do saque é de até 1.000 por trabalhador, isto é, somando os saldos disponíveis em suas contas do FGTS. Quem tiver mais de 1.000 reais nas contas recebe só até esse valor será liberado pelo governo e, quem tiver menos que esse valor receberá tudo que estiver no fundo. Se o trabalhador tiver mais de uma conta do FGTS, o saque é feito na seguinte ordem: primeiro, das contas relativas a empregos antigos, começando pela conta que tiver o menor saldo; em seguida, as demais contas.

A Caixa informa que valores que estiverem bloqueados na conta do FGTS não poderão ser sacados. Isso ocorre com valores usados como garantias de empréstimo na modalidade do saque-aniversário.

Esta é a quarta vez que o governo federal libera saques extraordinários do FGTS — sendo a terceira no governo Bolsonaro. Por lei, o FGTS só pode ser sacado em algumas situações específicas, como demissão sem justa causa, aposentadoria, idade igual ou superior a 70 anos, compra da casa própria, doenças graves ou desastres naturais. O FGTS é um direito trabalhista. Mensalmente, o empregado CLT tem um valor equivalente a 8% de seu salário depositado em uma conta vinculada ao seu nome na Caixa Econômica Federal.