Caixa faz leilão de imóveis com lances iniciais a partir de R$ 59,2 mil

A Caixa Econômica está fazendo um leilão com 1.146 imóveis em 24 estados e no Distrito Federal. Entre as propriedades disponíveis, há 489 casas, 610 apartamentos e 46 terrenos. O leilão é organizado pelas empresas Kron Leilões e Site Leilões, e os interessados podem dar lances até o dia 23 de outubro na plataforma Superbid Exchange.

Os preços vão de 59,2 mil reais a 3,6 milhões de reais. Existem opções em quase todos os estados do Brasil, como São Paulo (194 imóveis), Rio de Janeiro (179), Goiás (172), Paraná (127), Minas Gerais (114) e muitos outros.

Em São Paulo, há um terreno de 138 m² em Marília com lance inicial de 62,3 mil reais, e uma casa de 600 m² na capital que começa em 2,5 milhões de reais. No litoral, em Praia Grande, um apartamento de 91 m² tem lance a partir de 615 mil reais. Outras opções incluem um apartamento de 52 m² em Americana por 250 mil reais e um apartamento de 43 m² em Araraquara com lance inicial de 169,1 mil reais.

No Rio de Janeiro, os preços começam em 87,2 mil reais para um terreno de 312 m² em Cachoeiras de Macacu e chegam a 1,4 milhão de reais para um apartamento de 329 m² na capital.

Continua após a publicidade

Em Minas Gerais, um terreno de 253 m² em Itabirito está com lance inicial de 74 mil reais, enquanto um apartamento de 277 m² em Belo Horizonte começa em 2,3 milhões de reais.

Em Pernambuco, os valores vão de 79 mil reais para uma casa de 68 m² em Santa Cruz do Capibaribe até 550 mil reais para uma casa de 188 m² em Recife. A Caixa Econômica oferece condições especiais de pagamento, como o uso do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e financiamento.