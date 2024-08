Caixa faz leilão com mais de 560 imóveis e valores a partir de R$ 17 mil

A Caixa Econômica Federal vai leiloar 565 imóveis distribuídos em 21 estados e no Distrito Federal. As propriedades, que variam entre casas, apartamentos e terrenos, têm preços iniciais que vão de 17 mil reais a 3,6 milhões de reais, com até 50% de desconto em relação ao valor de mercado. Organizado pela Kron Leilões, o evento permite lances até o dia 3 de outubro através da plataforma Superbid Exchange.

Os imóveis disponíveis estão localizados em diversas regiões do país, com destaque para São Paulo, que conta com 115 lotes, e Rio de Janeiro, com 116. Os valores em São Paulo variam de 63 mil reais, por um terreno de 138 m² em Regente Feijó, até 2,5 milhões de reais, por uma casa de 600 m² na capital. Já no Rio de Janeiro, os preços vão de 87,5 mil reais, para um apartamento de 40 m², até 890 mil reais, para um imóvel de 287 m² em Cachoeira de Macacu.

Em Minas Gerais, as ofertas incluem um apartamento de 68 m² em Divinópolis, com lance inicial de 17 mil reais, e outro de 247 m² em Belo Horizonte, por 1,4 milhão de reais. No Nordeste, Pernambuco se destaca com imóveis que custam entre 79 mil reais, por uma casa de 68 m² em Santa Cruz do Capibaribe, e 275,2 mil reais, por uma casa de 164 m² em Vitória de Santo Antão.

Além de descontos, a Caixa oferece condições especiais de pagamento, como a utilização do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e a possibilidade de financiamento. As demais condições podem ser conferidas no edital disponível no site do leilão.