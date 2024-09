Cade determina que Minerva venda fábrica após compra de plantas da Marfrig

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou com restrições a venda bilionária de plantas de abate e desossa de bovinos da Minerva para a concorrente Marfrig no Brasil e outros países da América do Sul. Como condicionante para a aprovação, o Cade determinou que a Minerva deverá vender uma das unidades negociadas em Goiás, alertando para a alta concentração da indústria de carnes no estado.

A planta de abate, localizada na cidade de Pirenópolis, pertence hoje à Minerva, e deverá ser vendida pela Marfrig, a nova dona, em até um ano após a efetivação da operação.

Anunciada em agosto do ano passado, a negociação envolve a venda de 16 plantas da Marfrig para a Minerva, dois dos maiores frigoríficos do país, no valor total de 7,5 bilhões de reais. Destas, onze estão no Brasil, enquanto as demais ficam na Argentina, Chile e Uruguai.

“A maioria dos fatores analisados indicam baixa rivalidade do setor, o que, somado às barreiras de entrada, levantam preocupação com o nível de concorrência”, afirmou, em seu voto, o relator do processo, o conselheiro do Cade Carlos Jacques. Os demais conselheiros seguiram o voto do relator. O julgamento do ato de concentração entre a Marfrig e a Minerva foi realizado nesta quarta-feira (25).

O colegiado também derrubou uma cláusula do contrato original entre as duas companhias que impedia a Marfrig, após a venda das unidades para a concorrente, de aumentar sua capacidade de produção no estado de Mato Grosso. Pelos termos da decisão, a Marfrig poderá aumentar sua capacidade de abate e desossa na fábrica que já possui no estado, no município de Várzea Grande.