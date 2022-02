Brasileiro bebeu mais cerveja em 2021 mesmo sem Carnaval e festivais

Apesar de grandes eventos como carnaval e festivais cancelados e uma lenta retomada do convívio social, o brasileiro bebeu mais cerveja em 2021. Isso é o que mostra um dado do Sindicerv, o sindicato das indústrias de cerveja. De acordo com um levantamento feito pela consultoria Euromonitor a pedido da entidade, o consumo de cervejas subiu 7,7% no ano passado em relação a 2020, chegando a 14,3 bilhões de litros de cerveja em comparação com os 13,31 bilhões no ano passado.

Se engana quem acredita que o crescimento ocorre devido a uma baixa base de comparação, devido ao choque da pandemia de Covid-19 em 2020. O consumo no ano passado também foi maior que em 2019, quando foram vendidos 12,63 bilhões de litros no país. O Brasil é o terceiro maior produtor de cervejas em volume do mundo, atrás apenas de Estados Unidos e China. “O avanço ocorreu em mais um ano desafiador para a indústria, marcado por um cenário econômico de alta nos juros, queda do Produto Interno Bruto, mudança no hábito dos consumidores e incertezas do rumo da pandemia de COVID-19”, diz o superintendente do SINDICERV, Luiz Nicolaewsky.

Tudo isso levou a um crescimento expressivo no faturamento das empresas de bebidas, que chegou a 208 bilhões de reais em vendas de cerveja no varejo, um crescimento de 11% em relação ao ano anterior. Segundo o Sindicerv, a alta no faturamento se deve a popularidade das cervejas premium. A entidade também destaca o crescimento da cerveja não alcoólica.A projeção do volume por litros foi de mais de 257 milhões, que corresponde ao crescimento de 30% nas vendas em comparação com 2020 (197,8 milhões/litro).

Queridinhas

De acordo com o levantamento, o tipo de ceveja mais popular continua sendo a lager, que representa 91% do volume total de vendas de cerveja no varejo.

Skol e Brahma permaneceram na liderança das marcas com maior volume de vendas no país seguida da Antarctica, Itaipava, Nova Schin e Kaiser.