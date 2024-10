Brasil abre 248 mil vagas de trabalho com certeira assinada em setembro

O Brasil gerou 247.818 novos postos de trabalho formal em setembro, informou nesta quarta-feira, 30, o Ministério do Trabalho e Emprego. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O resultado foi 21,1% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando houve 204.670 admissões. No acumulado deste ano, entre janeiro e setembro, o saldo foi de 1.981.557. O aquecimento do mercado de trabalho é um dos grandes motores para o crescimento da economia em 2024.

