Bolsas têm viés de alta apesar da eleição nos EUA e dúvida sobre corte de gastos no Brasil

A Faria Lima pode até tentar se distrair com outros temas, como o Boletim Focus ou balanços relevantes, como o do Itaú, que sai após o fechamento do mercado. Mas quem mandará mesmo no noticiário doméstico nos próximos dias é o dólar.

A moeda americana disparou no fechamento da semana passada, com a proximidade da eleição americana e o aumento do risco de vitória de Donald Trump. A votação ocorre oficialmente amanhã e pesquisas apontam a disputa mais apertada para a Casa Branca em décadas.

Nesta manhã, os futuros americanos começam em alta, mesmo sinal registrado nas bolsas europeias. O dólar registra leve baixa ante as demais moedas.

Para além da valorização do dólar causada pelo exterior, o Brasil ainda se debruçará sobre seus problemas domésticos e os efeitos deles sobre o câmbio. O presidente Lula terá uma reunião com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Casa Civil, Rui Costa. A reunião deve abordar cortes de gastos do governo, uma demanda cada vez mais vocal da Faria Lima.

Haddad cancelou, no final de semana, uma viagem para a Europa, a pedido de Lula. O objetivo era sinalizar que Brasília leva a sério a demanda de entregar o ajuste esperado nas contas públicas. Por enquanto, parece ter funcionado. O fundo EWZ, que funciona como um pré-mercado para a bolsa brasileira em Nova York, opera em alta firme de 0,82% nesta manhã.

Agenda do dia

8h25: BC divulga Boletim Focus

9h: Presidente Lula reúne-se com Haddad e Rui Costa

12h: EUA publicam encomendas à indústria em setembro

14h05: Roberto Campos Neto participa de evento do Google, em SP

Balanços

Antes da abertura: Klabin

Após o fechamento: Itaú, TIM, BB Seguridade, Pague Menos, Copasa, Serena Energia, Neogrid, Tegma

