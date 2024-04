Bolsas devem voltar ao azul com Estados Unidos e alta do minério de ferro

Após dias de sangria nos mercados, os futuros das bolsas americanas começam a manhã novamente no positivo — sem garantias de que o sinal se manterá após a abertura do pregão oficial, dado o clima de incerteza que segue pairando sobre os mercados globais.

Ontem, o presidente do Fed, Jerome Powell, reforçou as apostas de que os juros americanos vão demorar mais a cair do que inicialmente previsto, isso pela solidez da economia americana combinada com a resiliência da inflação. O consenso medido pela ferramenta CME Watch indica que o primeiro corte ocorrerá apenas em setembro.

À tarde, o Fed divulga o Livro Bege, documento que compilas as condições da economia americana e que deve contribuir para recalibrar as apostas.

Até aqui, as notícias vindas dos EUA funcionam como combustível para a alta do dólar, que avança no mundo todo. No Brasil, claro, a mudança na meta fiscal contribui para a desvalorização acentuada do real.

Mas há mais vindo dos americanos. Por lá, investidores estão ocupados com duas novas informações, que vão além das tensões recentes no Oriente Médio e da incerteza sobre juros. A decisão de Joe Biden de taxar o aço chinês, para proteger a indústria nacional, e os resultados dos bancos, que mostram uma retomada de emissões em Wall Street, reforçando o bolso dos banqueiros.

Continua após a publicidade

O EWZ, que representa a bolsa brasileira em Nova York, também sobe aponta para um dia de recuperação do Ibovespa após a recentes quedas que levaram o índice de volta a frustrantes 124 mil pontos.

A subida vai por conta da Vale, que ganha quase 3% na esteira da valorização do minério de ferro e das medidas de Joe Biden. A siderurgia nacional vinha pressionando o governo brasileiro por barreiras semelhantes às que os EUA implementaram agora. A ver se o noticiário internacional ajuda a içar o Ibovespa da crise doméstica.

Agenda do dia

9h: IBC-Br de fevereiro

10h: Relatório Monitor Fiscal do FMI

10h35: Roberto Campos Neto dá entrevista ao IMF Today, do FMI

11h30: Kristalina Georgieva (FMI) discursa no G20

15h: Fed divulga Livro Bege