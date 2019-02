Bolsa de Tóquio sobe 0,1% com alta do euro

Por Hélio Barboza

Tóquio – A Bolsa de Tóquio apresentou ganho modesto, pois a força inicial do euro e as esperanças de progresso na solução da crise da dívida grega ajudaram ações de empresas exportadoras, como Sony e Panasonic, enquanto o sentimento positivo para ações do setor imobiliário foi suficiente apenas para contrabalançar a realização de lucros do final do pregão. O índice Nikkei 225 avançou 5,70 pontos, ou 0,1%, e fechou aos 8.615,65 pontos.

O Nikkei abriu em baixa, mas logo virou positivo. No entanto, o índice ficou sem convicção forte por praticamente toda a sessão, flutuando para cima e para baixo da linha de equilíbrio antes de fechar no azul. O mercado foi encorajado pelo bom desempenho das bolsas estrangeiras na terça-feira, mas os players estavam dispostos a evitar grandes apostas antes de novos acontecimentos na novela da dívida grega, disse um analista.

“O mercado quer ação e resultados, não apenas especulação sobre o que pode ou não acontecer”, afirmou. Ele apontou a votação da Alemanha sobre o fundo de resgate da zona do euro, na quinta-feira, como o principal evento a ser observado nesta semana. As informações são da Dow Jones