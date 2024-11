Boicote ao Carrefour e expectativa pelo pacote fiscal geram incertezas no mercado

O Ibovespa, principal índice da B3, opera com volatilidade nesta segunda-feira, 25, refletindo a expectativa pelo aguardado pacote fiscal, previsto para ser anunciado ainda esta semana. Após abrir o pregão em alta, o índice recuou levemente, aos 129 mil pontos por volta das 11h. O presidente Lula se reúne com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para finalizar a redação e ajustes do texto, que deve ser enviado ao Congresso em breve. A expectativa é de que o anúncio do pacote fiscal ocorra até terça-feira.

No cenário doméstico, investidores operam com cautela, de olho em um possível corte fiscal mais agressivo, enquanto reagem ao Boletim Focus, que revisou para baixo as projeções de inflação para 2024, após sete semanas consecutivas de alta.

No exterior, o otimismo nos mercados globais também pode dar suporte ao índice. As principais bolsas internacionais operam em alta, impulsionadas pela indicação de Scott Bessent, gestor de fundos, como secretário do Tesouro no governo do presidente eleito Donald Trump. Os títulos do Tesouro americano de 10 anos recuam, e o dólar também cede, sendo negociado a R$ 5,78.

Apesar dos bons ventos, o Ibovespa pode perder força devido à queda das ações do Carrefour, impactadas por um movimento de boicote após a decisão da rede na França de suspender a venda de produtos do Mercosul. Além disso, o desenrolar do pacote fiscal também pode gerar uma reviravolta no índice.