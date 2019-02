BNDES prevê desembolsar mais de R$ 20 bi para setor elétrico em 2015

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) prevê desembolsar mais de 20 bilhões de reais em financiamentos ao setor elétrico em 2015, segundo o superintendente da área de infraestrutura da instituição, Nelson Siffert. O executivo informou que o volume representa entre 50% e 60% dos investimentos totais previstos para o setor no ano, e está na linha das projeções que constam do Plano de Investimentos em Energia Elétrica do governo federal, que prevê aportes da ordem de 185 bilhões de reais entre 2015 e 2018.

“Como o setor elétrico visa o longo prazo, ele é menos suscetível à crise”, disse Siffert durante evento em São Paulo. Segundo ele, como a economia está em ritmo de desaceleração, esta é a hora de o setor “buscar mais eficiência, dado que a demanda por energia não vai crescer como se imaginava”.

O superintendente também afirmou que o BNDES tem incentivado a emissão de debêntures (títulos de dívida) de infraestrutura, o que já resultou em captações de cerca de 2 bilhões de reais para projetos de hidrelétricas e de 1 bilhão de reais para parques eólicos.

