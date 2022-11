Bloqueios nas estradas causaram falta de insumo e suspensões na Toyota

Na tarde desta quinta-feira, 3, a fabricante de automóveis japonesa Toyota retomará suas atividades fabris no país após ter de suspendê-las por falta de insumos. Os caminhões que levam diariamente as peças necessárias para a produção dos veículos não conseguiram abastecer as fábricas devido aos bloqueios feitos nas estradas. Entre os produtos faltantes, estavam ferro, aço, tecido para banco, tudo que é necessário para a montagem dos veículos.

Desde domingo, 30, bolsonaristas que não reconhecem a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) bloquearam rodovias de maneira ilegal pelo país. Na terça-feira, 1º, as fábricas em Porto Feliz, de motores, em Sorocaba e em Indaiatuba, todas no interior do estado de São Paulo, operaram apenas no primeiro turno, mas pararam e dispensaram cerca de 1.400 funcionários no segundo turno devido a falta de insumos. A fábrica de Sorocaba, que funciona 24 horas, interrompeu as atividades também no terceiro turno, ou seja, no período da noite.

Na quarta-feira, 2, as operações não ocorreram devido ao feriado de Finados, porém na manhã desta quinta-feira apenas a fábrica de Porto Feliz havia voltado às operações. Agora com as rodovias desbloqueadas, todas elas retomarão 100% de suas atividades nesta tarde. A assessoria de imprensa da Toyota informou que não deve haver prejuízos na produção da empresa, uma vez que a área de recursos humanos vai verificar junto aos respectivos sindicatos das unidades como será feita a compensação dos dias não trabalhados, se via hora extra ou cumprimento de expediente no sábado. O objetivo é compensar a produção e manter os planos originários de fabricação e venda de unidades para 2022.

Conhecida mundialmente pelo seu estilo de produção enxuto e sem desperdícios, a Toyota não tem grandes estoques de peças, pois produz apenas a quantidade necessária de veículos para cada momento.