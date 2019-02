BlackRock aumenta foco em Vale e exportadores com dólar a R$2

RIO DE JANEIRO, 22 Mai (Reuters) – A gestora de recursos BlackRock diminuiu sua participação nos bancos brasileiros para aumentar o foco em empresas exportadoras, principalmente a Vale, além de empresas de consumo, de acordo com o gestor de portfólio para América Latina, Will Landers.

Segundo ele, a participação na Vale é de 10 por cento do total dos fundos administrados por ele, que contabilizam 7 bilhões de dólares. Contando com a Bradespar, esse número chega a 12 por cento. A participação da Petrobras nos fundos de América Latina é de 7,5 por cento.

“A Vale está sendo negociada em múltiplos baixos, sendo a companhia que mais se beneficia do dólar a 2 reais, porque toda a receita dela é dolarizada. Para mim, isso é oportunidade de compra e por isso aumentamos nossa participação em Vale e outras exportadoras que eu não posso mencionar”, disse a jornalistas durante o Rio Investors Day.

A BlackRock também se foca no consumo. Landers acredita que com a queda de taxa de juros, o consumo vai continuar a crescer. “Além disso os resultados do primeiro trimestre não foram tão ruins.”

A gestora reduziu sua participação nos bancos brasileiros nos últimos quatro meses, afirmou. “Se os bancos ficarem sempre no foco do governo, isso cria um risco grande. Não temos ideia do nível de lucratividade com a interferência do governo (…) mas os bancos estão baratos.”

(Por Juliana Schincariol)