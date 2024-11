Black Friday: os maiores descontos e os itens mais buscados

O dia oficial da Black Friday 2024 foi nesta sexta-feira, 29. O evento tornou-se o período mais significativo para as vendas do comércio eletrônico no país, com adesão de mais de 99,9% dos e-commerces brasileiros às promoções divulgadas em 2024, segundo o estudo “Levantamento da Black Friday”, realizado pela BigDataCorp. Mais de 50% das lojas do setor varejista já estavam oferecendo promoções relacionadas à Black Friday há dois meses antes da data, o que reforça a tendência de expansão desse movimento para incentivar as vendas on-line.

Thoran Rodrigues, fundador da BigDataCorp, comenta que, há dez anos, menos de 60% das lojas online ofereciam promoções. Hoje, a Black Friday é um marco anual que mobiliza não só todo o e-commerce, mas também o varejo físico. “Essa data já está marcada no calendário dos consumidores”, afirma. Ainda segundo a pesquisa da datatech, houve uma redução de 83,3% na média dos preços gerais em novembro quando comparados à média dos preços em setembro de 2024. No entanto, os descontos não foram uniformes.

Dados coletados durante o dia 29 de novembro pela Mosaico, plataforma digital de conteúdo para o comércio online, revelam que algumas categorias, como a de smartphones e eletrodomésticos, apresentaram descontos expressivos, enquanto outros setores, como utensílios domésticos e objetos para uso pessoal tiveram reduções menores ou até aumentos nos preços. As maiores promoções nesta madrugada foram nas categorias de celulares e TVs, que tiveram um desconto de 12% e 9%, respectivamente, no preço mediano.

Outros produtos como panelas, liquidificador, cama, lava-louças e micro-ondas apresentaram promoções pequenas: uma baixa de 1,3% a 2,65% nos preços médios. Já livros, perfumes, caixas de som, notebook e tênis registraram aumento de 2,2% a 9,8% em seus valores. Itens como ar-condicionado, geladeira, lavadora de roupas, forno e freezer também não escaparam da inflação, mas o maior crescimento foi de 7,1%. O aumento de preço mediano mais expressivo foi o do setor de aspirador de pó, com 33,5% de crescimento.

Em relação às categorias com maior volume de buscas, a Neotrust Confi, empresa que realiza análises de todo o varejo digital, colheu informações e montou o ranking dos 10 tipos de produto mais procurados pelos consumidores entre às 18h e 00h de quinta-feira, 28, que consiste em:

1. Celulares – aparelhos

2. Móveis

3. Eletrodomésticos

4. Calçados – tênis casuais

5. Vestuário

6. Construção

7. Alimentos

8. Perfumes

9. Eletroportáteis

10. Suplementos e vitaminas

O levantamento da Mosaico também compara a taxa de aumento das pesquisas entre quinta-feira, 29, e sexta-feira, 29. A maior porcentagem foi a de 375,8% para o Notebook Gamer Acer Nitro V da Intel. Outros destaques vão para a Smart TV LED Crystal 4K de 50 polegadas da Samsung, com 209,6% de crescimento nas buscas, Lava e Seca 11kg da Samsung, com 174,9%, Controle Dualsense PS5 sem fio da Sony, com 154,3%, e o celular Samsung Galaxy M35 256GB, com 131,2%.

Para os consumidores que desejam economizar, o fundador da BigDataCorp defende que os resultados ressaltam a importância de adotar uma postura mais estratégica. “Para garantir uma compra vantajosa e aproveitar descontos reais na Black Friday, é fundamental monitorar e comparar preços ao longo dos meses, idealmente a partir de agosto ou setembro. Dessa forma, é possível identificar quais produtos comprar e quais deixar para depois”, diz.

Para os varejistas, os resultados demonstram a importância de contar com uma infraestrutura tecnológica capaz de se dimensionar de acordo com os picos e vales de acessos e compras. A antecipação das promoções para todos os dias de outubro e novembro, em vez de concentrá-las em um único dia, reduz a previsibilidade de quando ocorrerá o maior volume de acessos, analisa a companhia.