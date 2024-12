Bitcoin supera a marca de 100 mil dólares

O mundo cripto está em festa. O bitcoin, a mãe das criptomoedas, alcançou a marca simbólica de 100.000 dólares. Trata-se de um feito lastreado pela expectativa de que as moedas digitais terão mais espaço dentro das finanças tradicionais. Nesta manhã, ele era negociado a 102.000 dólares.

O rali do bitcoin ganhou força logo após a eleição de Donald Trump, conhecido por ser defensor da classe de ativos. O otimismo se confirmou com a indicação de Paul Atkins para a SEC (Securities and Exchange Commission, o órgão regulador do mercado nos Estados Unidos). Atkins é um sonoro defensor de uma regulação das criptos, mas de forma “leve”, para não interferir nas possíveis inovações que elas poderiam trazer ao mercado.

A SEC atual liberou, no começo deste ano, após uma batalha de anos, a criação de ETFs de bitcoins que invistam diretamente nas criptos. Essa era uma demanda da indústria para facilitar o acesso do pequeno investidor às moedas digitais. Por outro lado, a regulação acaba funcionando também como um selo de garantia para os novos ativos, legitimando e atraindo pessoas que até então seriam avessas às criptos.

Com ou sem regulação, os problemas do bitcoin e das outras criptomoedas ainda não foram endereçados. Criptomoedas são uma usina de consumo de energia e não se mostraram, até então, realmente úteis para além da especulação financeira.

Enquanto o bitcoin renova máximas, os futuros das bolsas americanas começam a manhã levemente em baixa, isso após terem renovado recordes na véspera. A agenda econômica é fraca, com as atenções voltadas aos dados de emprego, que saem amanhã.

Na Europa, investidores ignoram a crise política na França, que agora busca por um novo primeiro-ministro. Os principais índices sobem por lá.

Já no Brasil, a Faria Lima decide se olha para o copo meio cheio ou meio vazio do pacote de corte de gastos. O Congresso aprovou regime de urgência para duas medidas propostas pelo governo, o que permite a votação diretamente em plenário. Isso deve facilitar a aprovação antes do recesso de Natal. Por outro lado, está claro que nem todo o pacote deve andar de forma tão célere, o que ainda pode pesar sobre o dólar.

Agenda do dia

10h30: EUA anunciam pedidos de auxílio-desemprego na semana

15h: MDIC divulga balança comercial de novembro

Reunião ministerial da Opep+

65ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, com a presença do presidente Lula, em Montevidéu

