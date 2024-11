Bitcoin bate US$ 81 mil com Trump, enquanto Faria Lima espera corte de gastos

Investidores americanos continuam celebrando a vitória de Donald Trump. O bitcoin supera os US$ 81 mil nesta manhã de segunda-feira, a máxima histórica da criptomoeda. Mesmo as bolsas americanas apontam para um novo pregão de alta, isso após os principais índices já terem fechado a semana passada com o melhor desempenho do ano até aqui.

Para além do fenômeno Trump, o Fed cortou os juros americanos mais uma vez, favorecendo a migração de investimentos da renda fixa para a variável. E as declarações de Jerome Powell abriram espaço para investidores apostarem em mais um corte ainda neste ano, na reunião de dezembro.

A agenda começa em ritmo fraco nesta segunda-feira. Nos EUA, o feriado em homenagem aos veteranos de guerra fecha apenas o mercado de juros – as bolsas em Wall Street funcionam normalmente.

O cenário externo positivo deve ter pouco efeito sobre o Ibovespa, que continua focado nas discussões em Brasília sobre o corte de gastos. O governo entra na terceira semana de negociações sobre onde e como reduzir despesas, como pressiona a Faria Lima, sem que isso signifique sacrificar benefícios sociais que atendem a camada mais pobre da população. Nas últimas semanas, cortes no BPC e no seguro-desemprego foram considerados, o que pode afetar a popularidade do governo.

Para além das negociações, investidores terão a divulgação dos gastos públicos consolidados, que saem logo mais, às 8h30 da manhã.

Agenda do dia

8h25: BC publica boletim Focus

8h30: BC divulga resultado primário do setor público consolidado em setembro; entrevista à imprensa ocorre às 10h30

Balanços

Após o fechamento: São Martinho, Even, JSL, Localiza, Track&Field

