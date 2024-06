BCE inicia ciclo de cortes e reduz juros em 0,25% na zona do euro

Trata-se da primeira redução desde março de 2016 para as taxas de refinanciamento e empréstimo, enquanto, para a taxa de depósito, é o primeiro corte desde setembro de 2019.

O ciclo de aperto monetário do BCE durou de julho de 2022 a setembro de 2023. Nos últimos 9 meses, as taxas de juros se mantiveram estáveis no mesmo patamar. O aperto foi responsável por reduzir a taxa de inflação geral na zona do euro de um pico de 10,6% em outubro de 2022 para 2,6% em maio de 2024.

Em seu comunicado da reunião, o BCE afirmou que não tem compromisso com uma trajetória específica para os juros, e que eles “seguirão restritivos pelo tempo necessário, dependendo dos dados”.

A instituição elevou a projeção de inflação de 2024 de 2,4% para 2,5%. Para o ano que vem, a expectativa agora é de 2,2%, contra 2% antes. As projeções para o PIB são de 0,9% em 2024, +1,4% em 2025 e +1,6% em 2026.