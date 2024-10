Banco do Brasil lança poupança social para pagamento de benefícios do governo

O Banco do Brasil (BB) lançou um novo tipo de conta digital: a Poupança Social, destinada para beneficiários de programas sociais dos governos municipal, estadual e federal. Os clientes passarão a receber os pagamentos desses benefícios por meio dessa solução e também terão acesso a transações como Pix, pagamento de contas, transferências e recarga de celular. A conta é considerada parecida com a Caixa Econômica Federal, que mantém a sua poupança social digital pelo aplicativo Caixa Tem.

A Poupança Social tem limite de ingressos mensais de 5.000 reais e, de acordo com a Lei 14.075/2020, é aberta automaticamente pelo ente público responsável pelo programa social, seja ele o Estado, Distrito Federal, a União ou o município. Para ativá-la, basta abrir o app do Banco do Brasil, clicar em “Poupança Social” e colocar o número de seu CPF. Depois, é necessário atualizar seus dados cadastrais, inserindo as informações solicitadas, as fotos do seu documento e selfie conforme as orientações em cada etapa. Se o beneficiário já for cliente BB, ele pode utilizar suas senhas e cartões previamente cadastrados.

Esse novo tipo de conta contempla programas sociais com objetivos distintos, como custear aluguel, medicamentos, alimentação, material escolar e outras dependências. Os recursos podem ser destinados a público vulnerável ou para quem necessita de ajuda para ampliar perspectivas futuras, desde mulheres em situação de violência doméstica até um pequeno futuro atleta. Segundo José Ricardo Sasseron, vice-presidente de Negócios, Governo e Sustentabilidade Empresarial do BB, a instituição “atua para promover inclusão financeira e social, autonomia e dignidade”.