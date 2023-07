Banco Central nega articulação para censurar entrevistas de diretores

O Banco Central veio a público no início da noite desta quarta-feira, 19, para garantir, por meio de nota, que “não existe e jamais existirá censura ou cerceamento de qualquer espécie à livre manifestação dos dirigentes do BC”. O comunicado vem após revelação de um documento de circulação interna da autoridade monetária que sugere que “assuntos afetos à comunicação com os órgãos de imprensa fiquem subordinados diretamente ao presidente do BC”.

A revelação, feita pelo jornal Folha de S. Paulo, acontece na esteira da nomeação de Gabriel Galípolo como novo diretor de Política Monetária do Banco Central. A posição dele, como ex-secretário-executivo do Ministério da Fazenda, é pelo início imediato do corte de juros, em 13,75%, o que deve ocorrer na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em agosto. Como a posição de Galípolo é conflitante com a de Roberto Campos Neto, publicizou-se a normativa: ninguém fala com a imprensa sem autorização prévia do presidente do BC.

Em nota, a entidade nega qualquer tipo de controle: “Todo dirigente do BC tem pleno direito de expressar livremente suas opiniões nos canais que considerar adequados, sem necessidade de quaisquer autorização ou aprovação prévias”.

Às turras com Campos Neto, Galípolo almoçou nesta tarde com Haddad, com quem ele se encontrou também na noite de terça-feira, 18.Oficialmente, o BC informou que as duas agendas se destinaram a “tratar de assuntos governamentais”. À imprensa, Haddad se limitou a dizer que Galípolo vai gerar “uma interação maior” entre as equipes da Fazenda e do Banco Central. “O objetivo é aproximar as equipes, a gente ter uma interação maior, trocar informações”, afirmou nesta tarde.

