BC Europeu sobe três taxas de juros do bloco e prevê ‘estagnação’

O Banco Central Europeu (BCE) aumentou nesta quinta-feira, 8, as três principais taxas de juros do bloco e afirmou que haverá mais altas diante de uma inflação persistente e muito acima da meta de 2%. De acordo com Christine Lagarde, presidente do BCE, a intensidade das futuras altas dependerá da divulgação dos próximos índices. Lagarde afirmou ainda, que há expectativa de inflação de cerca de 8% em 2022, 5,5% em 2023 e 2,3% em 2024, e que espera estagnação econômica no bloco até o primeiro trimestre de 2023.

Em decisão inédita, os juros de depósito subiram de zero para 0,75%, acima da estimativa de 0,5% dos analistas da agência Bloomberg. A alta reflete uma importante virada no bloco europeu após oito anos de taxas de juros negativas mantidas para tirar o bloco da recessão. Em julho, o BCE elevou a taxa a zero.

Já a taxa de juros básica do bloco, o principal índice usado para os refinanciamentos, subiu de 0,50% para 1,25%, atendendo à expectativa dos economistas da Bloomberg. Essa é o maior índice desde 2011. A taxa de juro aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez, por sua vez, aplicada nos empréstimos que os bancos contraem do BCE, subiu de 0,75% para 1,5%.

Em pronunciamento, a presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que “a inflação se mantém muito alta e acima da nossa meta por um período extensivo”, e assim deve se manter por algum tempo. Em agosto, a inflação anualizada foi de 9.1%. Entre os principais itens pressionados estão alimentos e energia, que sofrem com o desequilíbrio entre a demanda e a oferta e também com os efeitos da guerra da Rússia com a Ucrânia, tendo o gás natural como o principal item pressionado.