Aviões da Azul e Gol colidem em aeroporto

Aviões da Azul e da Gol se envolveram em um acidente na noite de sexta-feira, 29. As aeronaves colidiram no pátio do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). A aeronave da Gol carregava passageiros, mas não houve feridos.

O avião da Gol, modelo Boeing 737-800, vinha do Rio de Janeiro carregando 56 passageiros. Durante o procedimento de táxi, a aeronave atingiu “acidentalmente” a cauda da aeronave da Azul com a ponta da asa, segundo informou a Gol Linhas Aéreas em nota. O modelo da aeronave atingida da Azul é um Embraer E195-E1.

As causas do acidente não foram informadas pela concessionária do aeroporto ou pelas companhias. Ainda sem conhecimento do que pode ter causado o acidente, especialistas sugerem algumas possibilidades. O especialista em aviação Lito Souza falou sobre algumas delas em seu Twitter. Segundo ele, ou o avião da Azul estava estacionado fora da posição ou o táxi da Gol estava fora da faixa, ou “os dois estavam certos e o “clearence” do aeroporto não permitia o táxi com um E-195 naquela posição”.

A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos informou que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) do Comando da Aeronáutica já foi acionado e está apurando as causas do incidente.

Winglet do 737NG da Gol arrancou o cone de cauda do E-195 da Azul em Campinas ontem

Opções:

1) O E-195 tava estacionado fora de posição

2) O taxi do GOL estava fora da faixa

3) Os dois estavam certos e o "clearence" do aeroporto não permitira o taxi com um E-195 naquela posição pic.twitter.com/7TsuuyOKr5 — Lito Sousa (@avioesemusicas) April 30, 2022

