As 100 empresas mais influentes: Homenagem à Abílio Diniz

Em reconhecimento ao papel fundamental que as empresas desempenham na economia e na sociedade, VEJA NEGÓCIOS, em parceria com o Lide — Grupo de Líderes Empresariais, premia as ‘100 empresas mais influentes do Brasil’, um reconhecimento às grandes corporações que ajudam a mover o país.

Referência no mundo dos negócios, o empresário Abílio Diniz faleceu em fevereiro deste ano, aos 87 anos. Na voz e nas palavras de Lucília Diniz, sua irmã e colunista de VEJA, VEJA Negócios presta uma homenagem ao homem que revolucionou os negócios de varejo no país.

Abílio transformou a doceria da família, fundada em 1949 por seu pai, Valentim Diniz, em um dos maiores negócios do país: o Grupo Pão de Açúcar, no qual permaneceu até 2013. Era atualmente presidente do conselho de administração da Península Participações e membro dos conselhos do Carrefour. Abilio Diniz teve seis filhos, dezoito netos e também bisnetos.