Arrecadação federal sobe 10,46% em maio e bate novo recorde

A arrecadação recorde no acumulado do ano acontece após o governo ter aprovado medidas como a tributação de fundos exclusivos, mudanças na tributação de incentivos concedidos por estados, retomada de impostos de combustíveis, volta do voto de confiança no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), entre outros.

“O acréscimo observado no período pode ser explicado pelo comportamento das variáveis macroeconômicas, pelo retorno da tributação do PIS/Cofins sobre combustíveis, pela tributação dos fundos exclusivos e pela atualização de bens e direitos no exterior, e pela calamidade ocorrida no Rio Grande do Sul”, informou a Receita Federal