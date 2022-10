Após turbulência, Reino Unido suspende corte de impostos

O Reino Unido anunciou nesta segunda-feira, 3, a suspensão do corte de impostos após a turbulência causada no mercado com a libra atingindo a mínima histórica perante ao dólar. A medida endereçada pela primeira-ministra britânica Liz Truss tinha como objetivo impulsionar o crescimento do país, estagnado há uma década, por meio de estímulos fiscais.

O plano de estimular a economia em um momento que enfrenta a maior inflação em 40 anos era bastante controverso e vinha causando enorme temor no mercado, tanto que as expectativas de elevações na taxa de juros saltaram nas últimas semanas, com os investidores precificando um aumento de 1 ponto percentual. “A abolição da taxa de 45% havia se tornado uma distração de nossa missão de fazer a Grã-Bretanha se mover”, disse Truss pela Twitter. “Nosso foco agora é construir uma economia de alto crescimento que financie serviços públicos de classe mundial, aumente os salários e crie oportunidades em todo o país”, pontuou.

Na última semana, a libra atingiu o menor valor histórico da moeda em relação ao dólar dias após o plano ser anunciado. A queda fez a moeda alcançar a paridade com a moeda norte-americana, com a cotação de 1 dólar para 1 libra.

O plano era o maior corte de impostos desde 1972, mas vinha gerando temor pelas perspectivas de maio pressão inflacionária e riscos de endividamento do país. A renúncia de receita era a maior em 50 anos, desde o governo de Edward Heath, que foi marcado por inflação e a contração de uma enorme dívida, levando o país a pedir resgate ao Fundo Monetário Internacional. O corte de impostos e o teto estabelecido pelo governo nos preços de energia custariam cerca de 161 bilhões de libras para os cofres públicos nos próximos cinco anos. Apesar da renúncia do corte de impostos, o governo não deve recuar na medida que limita o preço de energia.