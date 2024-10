Aneel define bandeira amarela para novembro, e conta de luz ficará mais barata

Com as chuvas e a consequente melhora nas condições de geração de energia, a bandeira tarifária de novembro na conta de energia elétrica será amarela. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira, 25, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Com a mudança, a taxa é reduzida para R$ 1,885 por 100 kWh de consumo na conta de todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional. Em outubro, a bandeira definida foi vermelha patamar 2, o que significa uma cobrança adicional na conta de R$ 7,877 a cada 100 kWh consumidos.

No entanto, ainda é necessário fazer uso das termelétricas como fonte complementar de energia para garantir o abastecimento, já que as projeções indicam que as chuvas e os fluxos de água nos reservatórios permanecerão abaixo da média nos próximos meses.

A bandeira ficou verde de abril de 2022 até julho de 2024, quando foi interrompida com o anúncio da bandeira amarela, seguida da bandeira verde em agosto, vermelha, patamar 1, em setembro, e vermelha, patamar 2, em outubro.

O diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, destacou, em nota, que “o sistema de bandeiras se consolidou no Brasil como uma forma democrática do setor elétrico dialogar com a sociedade sobre o consumo eficiente e o custo da energia”.