Aneel anuncia bandeira verde para dezembro e conta de luz vai ficar mais barata

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou na tarde desta sexta-feira, 29, que a conta de luz não terá cobrança extra em dezembro. A bandeira tarifária verde vai substituir a bandeira amarela, em vigor em novembro, com cobrança adicional de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos. A medida vale para todos os consumidores de energia conectados ao Sistema Interligado Nacional.

A mudança, segundo a agência, é devido às boas condições de geração de energia hidrelétrica, com custo menor de produção. “Nas últimas semanas, o período chuvoso mais intenso favoreceu a geração de energia hidrelétrica, com custo de geração inferior ao de fontes termelétricas – acionada mais frequentemente quando os níveis dos reservatórios estão baixos”, diz a nota divulgada no site da Aneel.

A bandeira ficou verde de abril de 2022 até julho de 2024, quando foi interrompida com o anúncio da bandeira amarela, seguida de bandeira verde em agosto, vermelha, patamar 1, em setembro, vermelha, patamar 2, em outubro, e amarela em novembro.