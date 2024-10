Anatel começará a bloquear mais de 2 mil bets a partir de amanhã

A partir desta sexta-feira, 11, cerca de 2 040 bets irregulares serão retiradas do ar por determinação da Anatel, com o apoio das empresas de telefonia e das 20 mil prestadoras de serviços de internet no Brasil.

O ministro Fernando Haddad disse que o bloqueio poderá demorar um pouco mais para alguns sites, já que pequenas empresas podem demorar mais para bloquear o acesso. “Mas amanhã começa efetivamente a lei a vigorar da maneira como foi aprovada pelo Congresso Nacional. Quem não está regular, nem em processo de regularização, sai do ar amanhã”, disse Haddad.

O ministro também reafirmou o alerta para que os apostadores retirem o dinheiro de sites que ficaram de fora da lista de bets autorizadas. “Nós estamos pedindo para as pessoas resgatarem, porque fica mais complexo encontrar um caminho de resgate a partir de amanhã. Então, o ideal é que as pessoas tomem as providências, amanhã é o décimo dia de alerta, para que as pessoas tomem as providências para restituírem aquilo que lhes é devido”, disse o ministro da Fazenda.

Não é possível saber quantos reais foram sacados de bets irregulares até agora, já que muitas não estão em território nacional. “Muitos desses sites não estão em território nacional. Não tem endereço no Brasil. Aliás, a pessoa pode estar fazendo uma aposta, inclusive, no que ela pensa ser uma casa de apostas e não é. É só uma fraude. Então, por isso que as providências estão sendo tomadas, porque as pessoas estão sendo levadas a erro”, afirmou o ministro.

Haddad disse ainda que as big techs, emissoras e concessionárias de serviço público, jornais e revistas não farão publicidade dessas bets irregulares, o que vai tornar mais difícil para essas empresas acessarem o apostador, caso mudem de endereço eletrônico. “O novo endereço não vai estar disponível”, diz.