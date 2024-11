Ameaça nuclear da Rússia e pacote fiscal direcionam os negócios na véspera do feriado

O Ibovespa, principal índice da B3, opera com volatilidade nesta terça-feira, 19, entre ganhos e perdas, em um dia de véspera de feriado marcado por menor liquidez. Às 11h11h, o índice operava em alta.

Além do feriado no meio da semana, o mercado reage à notícia de que a Rússia aprovou uma atualização de sua doutrina nuclear, após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizar a Ucrânia a atacar a Rússia com mísseis americanos de longo alcance.

O aumento das tensões geopolíticas ocorre durante o segundo dia da cúpula do G20, realizada no Rio de Janeiro, e tem provocado um movimento global de aversão ao risco, impulsionando o dólar, que sobe para R$ 5,76.

No cenário doméstico, os investidores aguardam o anúncio do novo pacote fiscal, previsto para ser divulgado na quinta-feira, após o feriado. A proximidade do anúncio do aguardado pacote fiscal tem contribuído para acalmar o mercado. Além disso, a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que o corte de gastos será “expressivo” tem ajudado a reduzir as preocupações dos investidores.

As commodities operam em direções opostas: o minério de ferro avançou 3,05% em Dalian, China, enquanto o petróleo é negociado em baixa.