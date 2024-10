Ambev: gerando oportunidades, transformando vidas

Desde seu lançamento, em 2022, o Bora, programa de inclusão produtiva da Ambev, já gerou mais de 620 milhões de reais em renda indireta e impactou quase 600 000 pessoas.

Foram mais de 20 milhões de reais investidos pela companhia para que brasileiros e brasileiras pudessem ampliar seus conhecimentos, investir em profissionalização, criar conexões e conseguir, finalmente, melhores oportunidades de trabalho.

Projetos que contribuem não só para a geração de renda e crescimento econômico, mas também promovem a dignidade e a independência financeira dos participantes.

“Agora a Ambev dá mais um passo importante ao criar o Bora Hub, uma plataforma que envolve múltiplas iniciativas. Estamos em busca de criar o maior espaço de inclusão produtiva do mundo, um lugar onde empresas e organizações sociais consigam acessar dinheiro, informação, cooperação, estratégia e execução para que a gente atinja nossa ambição de, até 2032, incluir produtivamente 5 milhões de brasileiros, tanto através do emprego formal quanto do empreendedorismo”, conta Wallace das Neves Ribeiro, gerente de impacto social da Ambev.

No Bora Hub, há programas voltados aos catadores, entregadores, ambulantes e muito mais. “Temos projetos com focos diversos: jovens, pessoas pretas, mulheres e outros públicos que estão em vulnerabilidade econômica e social. Essa variedade busca justamente conseguir atender os participantes da maneira mais personalizada possível”, explica Wallace.

Mais oportunidades para os entregadores

Entre os mais de 40 projetos desenvolvidos está o Bora Zé, que, desde 2023, oferece às pessoas entregadoras do Zé Delivery e seus familiares a chance de um futuro mais promissor.

Segundo Indianara Dias de Oliveira, gerente de impacto social da Ambev, essa possibilidade de virada de vida se dá por meio da preparação e profissionalização. “Oferecemos cursos de curta duração, criados pela EduK e focados nas necessidades de rotina dos entregadores; 2 000 bolsas de estudo para o supletivo do ensino fundamental e médio, em parceria com a Analytica Ensino; além de cursos voltados às áreas de vendas, varejo e logística, que são desenvolvidos junto com a Generation Brasil e duram quatro semanas”, ela conta.

Ao longo desse período, os participantes passam por treinamentos e dinâmicas de entrevistas para prepará-los para o processo seletivo. “Por fim, eles são conectados a vagas de emprego das áreas de vendas, varejos e logística tanto na Ambev quanto em parceiros do ecossistema.”

Assim como muitos brasileiros, durante a pandemia, Agatha Duarte, 25 anos, comprou uma moto e começou a trabalhar como entregadora, via app do Zé Delivery.

“Quando soube do programa Bora Zé, não tinha muitas expectativas. Mas, durante o curso, eu consegui me soltar, me desafiar e me comunicar melhor. A cada semana vencia uma dificuldade. Aprendi como melhorar meu desempenho nas entrevistas, tive acesso a vagas em diversas áreas.”

Apesar de não participar de um processo seletivo há bastante tempo, ela conseguiu se sair muito bem. “Fiz o teste de pilotagem, a entrevista, e hoje sou promotora de vendas. Pude voltar para o mercado de trabalho, tenho a intenção de crescer, de aprender cada dia mais. Então, o conselho que eu dou para as próximas turmas, para quem não sabe se deve se inscrever no curso, apenas faça. É algo que vai transformar a vida de cada um, assim como transformou a minha”, conclui Agatha.

Aos 60 anos, Jaime Moreira Costa também viu sua vida se transformar depois de participar da primeira turma do Bora Zé. “Venho de uma família humilde, aos 9 anos trabalhava carregando sacola na feira. Hoje sou representante de negócios da Ambev”, ele conta. E acrescenta: “O Bora Zé me deu uma oportunidade, e olha que já estou na terceira idade. Então, meu conselho é: se você tem interesse de mudar, bora lutar”.

Outra história impactante é a de Lenon Suzano, que trabalhou durante dez anos como motoboy, mas não enxergava oportunidades de crescimento. “Eu sonhava em ter mais estabilidade financeira e tempo para conviver com a minha filha.”

Um dia, rodando como entregador do Zé Delivery, Lenon recebeu uma mensagem no celular. Era o convite para participar do programa Bora Zé. “Me inscrevi, fiz o curso, me esforcei, e minha vida profissional chegou a outro patamar. Hoje trabalho em uma empresa grande, na qual tenho plano de carreira, plano de saúde para mim e minha família, 13º salário, férias. Consigo estar à noite em casa com a família, passear com minha filha no shopping. Ter disponibilidade de tempo e qualidade de vida com minha família foi uma grande conquista. Agora meu sonho é crescer ainda mais”, conta Lenon, cheio de planos para o futuro.

Os números do Bora Zé – Mais de 2 400 pessoas impactadas – 80% dos participantes já trabalham formalmente – O programa aumenta 1,5 x as chances de renda para quem participa