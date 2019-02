Alemanha cresce 0,1% no 2º trimestre ante 1º trimestre

Por Hélio Barboza

Frankfurt – O Escritório Federal de Estatísticas da Alemanha (Destatis) confirmou sua estimativa original de crescimento da economia no segundo trimestre do ano, de 0,1%, e disse que o investimento ajudou a puxar a expansão.

O órgão confirmou que o Produto Interno Bruto (PIB) teve crescimento anual de 2,7% no segundo trimestre, em termos ajustados à inflação e ao calendário. O investimento bruto contribuiu com 0,7 ponto porcentual para o crescimento trimestral ajustado. A demanda agregada adicionou 0,3 ponto porcentual, o consumo privado tirou 0,4 ponto porcentual e o consumo público não fez contribuição. As informações são da Dow Jones.