Além do brilho: o que se pode esperar do iPhone 16

A mais aguardada novidade do iPhone 16 é a integração com a inteligência artificial. Em um momento em que o ceticismo do investidores em relação aos bilhões investidos em IA cresce, assim como a desconfiança quanto ao retorno financeiro da IA, as atenções do mercado financeiro voltam-se para a nova geração iPhone que será apresentada nesta segunda-feira, 9.

Os novos modelos serão revelados em mais uma edição do “Apple Event”, que neste ano deve ser visualmente impactante, já que vem sendo chamado de ” It’s Glowtime”, é hora do brilho. A Siri, assistente virtual da Apple, vai ganhar um upgrade visual, com brilho ao redor da tela, e terá capacidade de de gerar imagens, reescrever textos automaticamente e transcrever chamadas. Essas funções estavam restritas ao iPhone 15 Pro, com processador A17 Pro e agora estarão disponíveis à toda linha iPhone 16. A nova geração vem com processador A18, mais potente e rápido, para suportar as funcionalidades de inteligência artificial, e com capacidade de entender o conteúdo na tela.

O tamanho dos novos modelos smartphones também deve ser um pouco maior e o design das câmeras vai mudar. As lentes não serão mais posicionadas na diagonal. Vão ser organizadas de forma vertical, como o iPhone 12 e iPhone X, propícia para a visualização do óculos de realidade mista da Apple, Pela primeira vez, as câmeras do iPhone 16 Pro e Pro Max serão idênticas e espera-se que a câmera ultrawide ganhe sensor maior de 48 MP.

Como é tradição no evento de lançamento das novas gerações iPhone, também são aguardadas novos Apple Watches e AirPods, que podem estar a caminho. Também tem se especulado que um novo Mac Mini também pode estar nos planos, mas esse lançamento deve ser mais para frente.