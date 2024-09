Afya receberá aporte do IFC, o braço do Banco Mundial

Nos próximos seis anos, a Afya, grupo educacional focado em cursos de medicina e saúde, receberá um aporte de até 500 milhões de reais do IFC, o braço do Banco Mundial para créditos ao setor privado. O dinheiro permitirá ampliar vagas e instalações. Em contrapartida, o IFC incluiu no contrato cláusulas atreladas a indicadores sociais, como o atendimento médico gratuito a 3,4 milhões de pessoas no período.

Publicado em VEJA, agosto de 2024, edição VEJA Negócios nº 5