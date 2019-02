Afastamento de Dilma não acaba com incerteza política, alerta Moodys

A agência de classificação de risco Moodys alertou nesta quinta-feira que a votação no Senado que levou ao afastamento da presidente Dilma Rousseff não vai erradicar a incerteza política no país.

“Como tal, o impeachment da presidente Dilma Rousseff não altera nossa visão sobre as perspectivas de crédito e o atual ambiente permanece consistente com o rating ´Ba2´ (do Brasil) e com perspectiva negativa atribuídos em fevereiro”, afirmou a analista sênior para ratings soberanos da Moody’s Samar Maziad em nota.

O Senado aprovou nesta quinta-feira a abertura do processo de impeachment contra Dilma, que será agora afastada da Presidência da República por até 180 dias. O aval para andamento do processo foi dado por 55 votos a favor e 22 contra, e agora o vice-presidente Michel Temer, do PMDB, assume interinamente a Presidência.

A analista sênior da Moody´s destacou que o Brasil ainda enfrenta a necessidade de reverter a atual contração econômica e de alcançar consolidação fiscal significativa. “O Brasil ainda enfrenta desafios de crédito significativos, incluindo a necessidade de inverter a contração econômica em curso e para alcançar a consolidação orçamental significativa”, conclui a nota.

(Com Reuters)