Ações de estatais sobem menos que privadas, mas pagam mais dividendos

As cinco ações de empresas estatais listadas na B3, a bolsa de valores brasileira, que mais se valorizaram neste ano deram um retorno menor do que as top 5 privadas, de acordo com um levantamento feito pela Quantum Finance, empresa de análise de dados financeiros. Por outro lado, o pagamento de dividendos feito pelas companhias públicas foi, no geral, maior do que o das pares privadas.

A análise foi feita depois de a B3 ter lançado, no início de outubro, seus mais dois novos índices de ações de referência: o Ibovespa B3 Estatais (IBEE) e o Ibovespa B3 Empresas Privadas (IBEP). A Quantum levantou as cinco ações de cada índice que mais renderam em 2024, além das cinco de cada que tiveram o maior retorno em dividendos, medido pelo chamado “dividend yield”, que é o valor do dividendos pagos em relação ao valor da ação. Foram consideradas os retornos acumulados até 29 de outubro.

No grupo das estatais, a ação que mais se valorizou até aqui em 2024 foi a da distribuidora de energia mineira Cemig, que subiu 43%. É menos do que o menor rendimento das top 5 privadas – a Marfrig, com alta de 57%. O maior retorno de 2024 é o da Embraer, que já se valorizou em 124%.

Já quando se olha para a taxa de retorno dos dividendos, a lista é liderada pelas estatais, com a Petrobras pagando quase 14% em seu preço em dividendos e, a Cemig, quase 10%. Os maiores dividendos entre as privadas vieram da CSN, de 12,3%, e da petroleira PetroReconcavo, com 8,7%.