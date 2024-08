Ações da Americanas saltam em 40% após mínima histórica

Nesta terça-feira, 27, as ações da Americanas dispararam no primeiro pregão após o grupamento efetivado no dia anterior, na proporção de 100 para 1. Com alta de 39,8%, os papéis encerraram o dia sendo negociados a 6,97 reais. A estratégia do grupamento é normalmente adotada por empresas que buscam valorizar suas ações, juntando de vários tipos de papéis para formar um.

No caso da Americanas, houve a reunião de 100 papeis como equivalente a 1. Assim, o número de ações fica reduzido, mas cada uma acaba aumentando seu valor. Por volta de 12h05, os papéis avançavam 37,6%, a 6,88 reais, tendo já marcado 7,65 reais na máxima e 5,40 reais na mínima do dia. Na segunda-feira, 26, fecharam a 0,05 real, menor valor já registrado pela companhia.

Após terem atingido valor de negociação de centavos de reais e aprofundado sua queda no meio do mês de agosto, os papéis da AMER3 contabilizaram hoje, no total, pouco mais de 40% de aumento em seu preço após mínima histórica.