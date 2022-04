A venda do icônico hotel e o fim de uma era para Trump

A poucos quarteirões da Casa Branca, em Washington, o luxuoso Trump International Hotel foi ponto de encontro de políticos, doadores de campanha e ativistas conservadores durante todos os quatro anos de governo do magnata. Na véspera das eleições de 2016 e de 2020, foi o baluarte dos aliados de Donald Trump na capital americana. Agora, quinze meses após perder as eleições, o político de 75 anos agiliza o processo de venda do empreendimento.

O grupo CGI Merchant Group, baseado na Flórida, fez um proposta de 375 milhões de dólares (aproximados 1,74 bilhão de reais na cotação atual) pelo hotel. Segundo o jornal The New York Times, o hotel em Washington será a quinta propriedade, desde 2017, a perder a marca Trump. No entanto, a família ainda possui cinco grandes empreendimentos nos Estados Unidos, além dos campos de golfe e outras propriedades de menor porte

O hotel de 263 quartos gerou acúmulo de dívidas para a família Trump, parte em função do declínio de toda a rede de serviço de hotelaria durante a pandemia. O lucro líquido esperado com a venda é de cerca de 100 milhões de dólares, 26% do total negociado com a movimentação. O processo final da venda é esperado para os últimos dias do mês de abril.