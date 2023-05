A ‘união’ de Psol e Kim Kataguiri contra o arcabouço fiscal de Lula

A votação do regime de urgência para o arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados colocou lado a lado forças opostas. O Partido Socialismo e Liberdade, o Psol, encomendou posição contrária ao texto engendrado pelo Ministério da Fazenda, acompanhando as posições de partidos de oposição, como o Novo e o PL, além do deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP). Os motivos para a improvável união são divergentes. Sâmia Bomfim (Psol-SP), por exemplo, defende uma maior liberdade para gastos com saúde e educação. Já Kataguiri defende uma regra fiscal mais rígida e com elevado grau de punição ao Executivo. O regime de urgência foi aprovado na noite desta quarta-feira, 17, com 367 votos favoráveis, 102 contrários e uma abstenção.

Sâmia diz que seu partido recomendou voto contrário por entender que a proposta abre caminho para um “excesso de criminalização do governo”, o que pode ser usado pela “extrema-direita” para, inclusive, derrubar o governo em vigor. “A gente acha que o projeto pode ser ruim para o país e para o próprio governo, porque dificulta que ele consiga cumprir com o programa eleitoral com o qual foi eleito, e isso indiretamente acaba dando força para a extrema direita se organizar, fazer críticas e tentar se postular nesse cenário”, afirma ela. “A gente considera que a proposta é uma nova amarra para investimentos públicos nas áreas sociais, e vai forçar a desconstitucionalização dos pisos da saúde e da educação. O projeto também mantém a lógica do superávit primário, que na prática significa pagamentos de juros e amortização da dívida pública e restrição de investimentos nas áreas sociais.”

Além disso, a parlamentar sinaliza críticas às alterações promovidas pelo relator do projeto na Câmara, o deputado Cláudio Cajado (PP-BA). “As alterações do relator tornaram o projeto ainda pior, tendo em vista que propõe gatilhos também que podem prejudicar os servidores públicos, além de um excesso de criminalização do governo caso precise descumprir essas regras”, complementa.

O deputado Kim Kataguiri, por sua vez, diz que a projeção apresentada pelo governo na proposta é “absolutamente fantasiosa” e que a nova proposta de âncora fiscal “não faz o menor sentido”. “Tanto a consultoria de orçamento aqui da Casa quanto os estudos do Insper, do Marcos Lisboa, Marcos Mendes e Alexandre Schwartsman, já mostraram que o cenário que o governo trabalha é um cenário em que não existe de arrecadação conjugado com crescimento econômico para atingir essa meta de superávit para 2024”, comenta Kataguiri. “O hall das exceções indicado na proposta também não faz o menor sentido, salvo as transferências para os estados e munícipios. Tudo dá para ser pago dentro da meta, a não ser que o governo queira gastar com outras coisas que ele não colocou no arcabouço fiscal, e a gente não pode aceitar tipo de imprevisibilidade.”

Kataguiri apresentou, na terça-feira 16, um texto alternativo à proposta que tramita na Câmara, onde prevê gatilhos e sanções ao governo no caso de descumprimento das regras fiscais (entendendo que as alterações propostas por Cajado nesse sentido não são suficientes). “O texto atual diz que se descumprir a meta no primeiro ano, aciona-se sete gatilhos e os outros três gatilhos só são acionados se o governo descumprir pelo segundo ano consecutivo. Na minha avaliação, os dez gatilhos devem ser acionados imediatamente após o primeiro ano de descumprimento da meta”, diz ele. Pela proposta apresentada por Kataguiri, o governante que descumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal e o equilíbrio das contas públicas estará passível de ser penalizado criminalmente. O texto de Cajado, no entanto, não prevê sanções aos gestores do orçamento da União em esferas criminais.

