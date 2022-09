Suíça nunca importou tanto ouro da Rússia como na guerra

Desde a invasão da Rússia à Ucrânia, o ouro russo se tornou um estigma para os europeus. No início de agosto, a Suíça proibiu a importação de ouro advindo da Rússia após a União Europeia acrescentar a proibição de compra de metais preciosos às sanções aplicadas contra o país. Pouco mais de um mês após a endurecimento da sanção, as importações de ouro russo registraram recorde de volume dos últimos dois anos, de acordo com reportagem da Bloomberg.

Cerca de 5,7 toneladas de ouro – equivalente a 1,6 bilhão de dólares em valor – chegaram na alfândega suíça, de acordo com dados da Administração Federal de Alfândegas da Suíça, sendo esse o maior volume registrado desde abril de 2020. Segundo a alfândega suíça, o metal que chegou do Reino Unido era russo. O Reino Unido, que deixou a zona do euro, tem o caminho estratégico dos suíços para transacionar o ouro russo.

O ouro comprado antes de 4 de agosto, data de aplicação da sanção ao ouro russo, pode ser comercializado nos países europeus, mas ainda há muito estigma da população com os produtos da Rússia. Por isso, existe a crença de que o aumento das importações de ouro russo na suíça esteja atrelado à procura de investidores para o derretimento de suas barras nas refinarias do país. A Suíça abriga quatro das maiores refinarias de ouro e é responsável por cerca de 70% de todo o ouro refinado do mundo, enquanto a Rússia é a segunda maior mineradora de ouro do mundo e tinha como principal fornecedor o Reino Unido.