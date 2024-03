A rede X, de Elon Musk, cria “cópia” do YouTube para smart TVs

A rede social X (antigo Twitter) de Elon Musk está se preparando para lançar um aplicativo para smart TV, de acordo com relatos da Fortune, citando uma fonte bem informada. O aplicativo, programado para estrear na próxima semana, parece se assemelhar de perto ao aplicativo de TV do YouTube e pretende rivalizar com a famosa plataforma de vídeos. Inicialmente, o aplicativo estará disponível em TVs Amazon e Samsung.

O objetivo de Musk é transformar o X em uma plataforma de vídeo capaz de competir com o YouTube, oferecendo aos usuários a capacidade de assistir a “vídeos longos na tela grande”. Esta movimentação faz parte de uma estratégia revelada em julho para tornar a rede mais atraente para influenciadores e anunciantes online.

Musk confirmou que vídeos longos em breve estarão disponíveis em TVs inteligentes, depois que a revista Fortune relatou que a rede social X planeja lançar um aplicativo de TV na próxima semana para usuários da Amazon e Samsung. “Em breve”, disse Musk em resposta no X a um post de um usuário que os vídeos longos da plataforma poderiam ser assistidos diretamente em TVs inteligentes.

Em seus esforços para se tornar uma plataforma de vídeo, o X firmou parcerias com figuras como o ex-comentarista da Fox Tucker Carlson e o ex-âncora da CNN Don Lemon. A plataforma, que tem lutado para reter anunciantes em meio a controvérsias desde que Musk a adquiriu em 2022, disse no mês passado que permitirá aos anunciantes exibir anúncios em vídeo ao lado de certos criadores de conteúdo.

– com Reuters