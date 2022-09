A queda do PIB e a recessão técnica dos Estados Unidos

Dados divulgados na manhã desta quinta-feira, 29, pelo Departamento de Análises Econômicas (BEA, na sigla em inglês) mostram que a leitura final do PIB dos Estados Unidos recuou 0,6% no segundo trimestre de 2022, em linha com a expectativa do mercado. A queda ocorre após uma retração de 1,6% no primeiro trimestre, o que coloca o país na chamada recessão técnica. Na prática, isso significa que a economia está em sinal de alerta, mas não que o país está de fato em uma recessão, afinal, outros indicadores apontam para um bom desempenho econômico americano, como por exemplo o baixo índice de desemprego, e no país quem oficializa se ocorreu uma recessão é o próprio BEA.

Em nota, o órgão afirmou que “a menor queda no segundo trimestre, em relação ao primeiro trimestre, refletiu o aumento das exportações e a aceleração do consumo”. De acordo com o BEA, no período, os lucros aumentaram 4,6% a uma taxa trimestral, após crescer apenas 0,1% no trimestre anterior. “Os setores produtores de bens privados diminuíram 10,4%, os setores produtores de serviços privados aumentaram 2,0% e o governo caiu 0,2%. No geral, 9 dos 22 grupos industriais contribuíram para o declínio do PIB real no segundo trimestre”, disse em nota.

Seguro Desemprego

Nesta manhã, o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos mostrou mais uma queda nos pedidos de auxílio desemprego, o que mostra que o mercado de trabalho continua aquecido. Na última semana, 193 mil pessoas solicitaram o benefício, abaixo da expectativa do mercado de 215 mil, e dos 209 mil da semana anterior.