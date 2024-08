A parceria entre Nike e Lego para conquistar o público infantil

Duas das maiores companhias da indústria global, Lego e Nike anunciaram uma parceria a partir de 2025 para o lançamento de novos conteúdos, produtos e experiências imersivas voltados ao público infantil.

O comunicado, divulgado ao mercado na semana passada, não revela o tempo do acordo, mas confirma que a pretensão é de durar vários anos.

A Lego, em março deste ano, já havia feito uma parceria com a Senna Brands para o lançamento da McLaren MP4/4, de número 12, em formato montável e colecionável — uma réplica do carro pilotado por Ayrton Senna no primeiro título da carreira na Fórmula 1, em 1988. Em comunicado oficial, Cal Dowers, vice-presidente global kids da Nike, afirma que o poder de transformação do esporte começa com as crianças. Já Alero Akuya, vice-presidente de desenvolvimento de marca da Lego, diz que é preciso inspirar novas formas de brincar que combinem a criatividade com a energia do esporte.

“É muito frequente, hoje, a collab de grandes marcas. Lego e Nike são empresas gigantes, love brands, e quando elas se juntam com o propósito de fazer parcerias estratégicas, o mercado aguarda com grande expectativa”, analisa Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

Fernando Lamounier, educador financeiro e diretor da Multimarcas Consórcios, explica que essa associação impacta diretamente três diferentes setores. “O fortalecimento da marca, pois duas empresas tão poderosas se elevam na mesma proporção, aproveitando a relevância e a identidade de cada uma; a inovação e diferenciação de produto, que tende a ser único e a se destacar no mercado; e a expansão de mercado, pois estarão alcançando públicos novos”.