A nova tecnologia digital que promete ser ‘arma secreta’ na Black Friday

Uma recente pesquisa do Google aponta que nove em cada dez brasileiros pesquisam em até seis sites diferentes antes de comprar produtos. Esse comportamento gera 95% de tráfego de usuários que não terminam de fazer o cadastro nas plataformas de e-commerce do país e tem como consequência o que o mercado varejista chama de “síndrome do carrinho abandonado”. O fenômeno corresponde à ausência de identificação dos visitantes, o que gera um número elevado de desistências de compras. Segundo o estudo, algumas das responsáveis por esse processo são a ineficiência das campanhas de marketing, o alto custo para “resgatar” o consumidor levando ele novamente ao carrinho de compras, o que no jargão das empresas é chamado de retargeting e a dificuldade na personalização na experiência do usuário.

Como tentativa de reverter a situação, a PH3A Tecnologia da Informação, empresa focada em tecnologia de dados, desenvolveu a DataTag, ferramenta capaz de identificar usuários que não terminam de fazer o cadastro ou navegam deslogados dos sites de vendas, captando muito mais dados de audiência, identificando mais potenciais clientes, entendendo seu comportamento digital e trajeto de navegação e analisando pontos positivos e negativos do comércio digital. Especialistas da companhia afirmam que esse novo artifício deve impactar o cenário de vendas da Black Friday em novembro a partir deste ano, definindo-a como “arma secreta para o setor do varejo”.

Com mais dados capturados, os vendedores poderão calcular com maior exatidão o perfil do cliente ideal e direcionar melhor suas ações de marketing, tornando-as mais focadas e rentáveis. De acordo com a PH3A, os ajustes nas campanhas se tornarão mais ágeis, gerando mais leads qualificados, mais taxa de conversão, mais vendas e menor Custo de Aquisição do Cliente (CAC). O objetivo é oferecer a melhor experiência para o usuário em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Além disso, a empresa ainda pode otimizar sua compra de mídia por identificar quais são as melhores fontes de tráfego qualificado.

A PH3A faz a seguinte analogia: com a DataTag, a companhia deixará de prospectar “em mar aberto” para prospectar “em aquário qualificado”, multiplicando seus ganhos. A estratégia de uso da tecnologia para seus clientes rendeu prêmios Abemd (Associação Brasileira de Marketing de Dados) e diversas marcas já estão usufruindo dessa solução, segundo a empresa.