A nova divisão da Roc Nation, empresa de Jay-z, que une esporte e entretenimento

A Roc Nation Sports Brazil, empresa fundada pelo astro musical Jay-Z, anunciou uma nova operação de comunicação e marketing que pretende unir esporte e entretenimento de maneira única. A companhia representa grandes atletas do futebol brasileiro, como Vini Jr. e Endrick, e celebrou seu primeiro ano no país em evento na última quinta-feira, 5, em São Paulo, que contou com executivos de grandes empresas, como Ambev, Lacoste, New Balance e Rede Globo.

Frederico Pena, fundador e CEO da Roc Nation Sports Brazil, diz que esse novo setor potencializa ainda mais o retorno dos parceiros comerciais. Com isso, as marcas terão como se associar aos grandes nomes do esporte com o suporte da nova estrutura de marketing da empresa. “A partir de agora, vamos efetivamente combinar as indústrias do esporte ao entretenimento. Da mesma forma que a Roc Nation Sports já faz no âmbito internacional, com absoluto sucesso, iremos operar no Brasil”, ressalta.

Com a expansão da atuação no mercado brasileiro, a empresa de agenciamento de atletas agora também trabalha para transformá-los em ícones culturais e para levar toda a indústria do futebol ao ramo do entretenimento, bem como difundir os esportes americanos, que têm ganhado cada vez mais força mundialmente. Entre os grandes parceiros internacionais da Roc Nation está a NFL, maior liga de futebol americano do mundo.

Gabriel Lima, da nova divisão de marketing da agência, destaca a oportunidade no Brasil, reforçando que o cenário econômico e de investimento no segmento está em curva ascendente, tanto nas modalidades mais populares quanto nas ainda pouco difundidas, como os esportes americanos. “Nosso objetivo é entreter o fã e vamos usar de todo know-how da companhia para consolidar esse modelo no Brasil”, afirmou.

Além dos brasileiros, atletas e artistas de grande expressão internacional, como Rihanna, Alicia Keys, Christina Aguilera, J. Cole, LaMelo Ball, Rickea Jackson e Kevin De Bruyne, são agenciados pela Roc Nation. A companhia opera com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, no Brasil, e Londres, Madrid e Lisboa, em países da Europa.