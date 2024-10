‘A Faria Lima tem razão’: Haddad e Tebet se reúnem para tratar dos gastos públicos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que tem conversado com Lula a respeito da dinâmica dos gastos públicos e o impacto na dívida pública. Nesta terça-feira,15, Haddad deve se reunir com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o secretário Rogério Ceron, do Tesouro Nacional, para discutir um novo pacote de ajuste fiscal, com mais cortes nos gastos públicos.

“Desde fevereiro estamos tomando algumas medidas —que não são suficientes para endereçar esse problema para o futuro próximo. E eu tenho conversado com o presidente Lula sobre esse tema específico”, disse o ministro em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo. O ministro reconheceu que o governo precisa tomar providências e que a Fazenda está com isso na “mesa 100%”.

O governo projeta que a dívida bruta ultrapassará 81% do PIB (Produto Interno Bruto) a partir de 2026, último ano do atual mandato presidencial.

À Folha de S.Paulo, Haddad também reconheceu a preocupação do mercado financeiro, especialmente com o aumento da dívida pública e a sustentabilidade do arcabouço fiscal aprovado. “A Faria Lima está, com razão, preocupada com a dinâmica do gasto daqui para a frente. E é legítimo considerar isso com seriedade.”