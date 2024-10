A expectativa bilionária do comércio para o Dia das Crianças

O Dia das Crianças está se aproximando e as expectativas para o comércio nesse período do ano são bastante otimistas. A estimativa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) nesta terça-feira, 8, aponta que a previsão de movimentação financeira é de 9,3 bilhões de reais. De acordo com a instituição, se essa previsão se concretizar, o setor registrará um crescimento de 2,6% em relação a 2023. A data comemorativa voltada ao público infantil é a terceira mais importante do calendário varejista nacional, ficando atrás apenas do Natal e do Dia das Mães.

Em 2024, a perspectiva de vendas no Dia das Crianças é favorável devido ao aquecimento do mercado de trabalho. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), o desemprego alcançou o menor patamar em mais de dez anos no trimestre encerrado em agosto de 2024, com taxa de 6,6% da força de trabalho total do país. A CNC diz que as condições de consumo também se encontram melhores em relação ao ano passado porque a massa real de rendimentos, impactada por uma política de valorização do salário mínimo, teve avanço real de 8,3% nos últimos 12 meses.

A pesquisa ainda colheu dados sobre a distribuição de faturamento entre diferentes Estados do país. São Paulo lidera as vendas, com uma previsão de movimentação de 2,68 bilhões de reais, seguido por Minas Gerais, com estimativa de 916 milhões de reais, e Rio de Janeiro, com 752 milhões de reais. As três Unidades de Federação representam 57% do total de dinheiro movimentado com a data em 2024.

Presentes preferidos

Já no que engloba os variados tipos de produtos almejados pelos consumidores, o segmento de vestuário, calçados e acessórios será o maior destaque, correspondendo a 27% (2,56 bilhões de reais) do volume projetado, seguido pelo ramo de eletroeletrônicos e brinquedos, com 25% ou 2,30 bilhões de reais. Com faturamento esperado de 2,15 bilhões de reais, farmácias, perfumarias e cosméticos devem registrar o maior avanço, de 6,0% em relação à data em 2023. A projeção da CNC é que o avanço médio de preços ocorrerá com itens como livros, chocolates e sapatos infantis. Todavia, a tendência é que bicicletas, ingressos para cinemas e brinquedos em geral estejam mais baratos do que há um ano.