A estratégia do FMI por trás do apoio ao aumento nos custos da energia

A crise energética na Europa tem gerado uma enorme preocupação nos governos locais devido à escalada de preço no custo de energia para a população. Para amenizar o problema, os governos locais adotaram alguns medidas de intervenção como controle de preços, subsídio e cortes de impostos, mas o Fundo Monetário Internacional (FMI) aconselha que os governantes parem de criar mecanismos para intervir na alta dos preços.

A estratégia por trás do apoio do FMI ao aumento de energia para a população está relacionada com a crença de que custos mais altos devem incentivar a população a economizar energia, ajudando também a arrefecer a inflação com a queda da demanda. O FMI também aponta a necessidade de manter os preços de energia em seus patamares naturais para ajudar e acelerar os planos de transição energética. “Suprimir o repasse para os preços de varejo simplesmente atrasa o ajuste necessário ao choque energético, reduzindo os incentivos para residências e empresas economizarem energia e aumentarem a eficiência. Mantém a demanda global de energia e os preços mais altos do que seriam de outra forma”, disse em relatório.

O FMI defende que os governos adotem política direcionadas para beneficiar as famílias mais pobres e vulneráveis. O apoio dos governos para arcar com os aumentos dos custos de energia para a população pode impactar em até 1,5% do PIB. O custo de blindar os 20% mais pobres das famílias custaria reduziria o PIB em 0,4% no ano, enquanto ampliar essa margem levaria a uma perda de 0,9% a 1,5%. “Os governos não podem evitar a perda da renda nacional real decorrente do choque dos termos de troca. Eles devem permitir que o aumento total dos custos dos combustíveis passe para os usuários finais para incentivar a economia de energia e a substituição dos combustíveis fósseis”.